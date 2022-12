UEMOA : le taux de croissance du PIB estimé à 5,7% ( Président du conseil des ministres) - adakar.com

UEMOA : le taux de croissance du PIB estimé à 5,7% ( Président du conseil des ministres) Publié le lundi 5 decembre 2022

Ce lundi 05 décembre 2022, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, en présence du Président de la République, S.E.M Alassane OUATTARA s`est tenu le 23ème Sommet ordinaire des Chefs d`Etat et de Gouvernement de l`UEMOA Tweet

La 23ème session ordinaire de la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union économique et monétaire ouest-africaine ( UEMOA) s’est tenue lundi au Sofitel Hôtel Ivoire d’Abidjan sous la présidence du chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara.



A l’issue de cette rencontre, le Président du conseil des ministres de l’UEMOA, le Togolais Sani Yaya, qui a présenté la situation économique de l’UEMOA en 2022 après le huis-clos des chefs d’Etat, a indiqué que le taux de croissance du Produit intérieur ( PIB) de l’Union est estimé à 5,7% en 2022, après 6,1% en 2021.



Il a aussi révélé que le taux d’inflation est estimé à 7,5% en 2022 contre 3,6% en 2021, du fait essentiellement de la persistance des tensions sur les prix des produits alimentaires et pétroliers ainsi que sur les postes des fonctions logement et transport.

Poursuivant, M. Sani a fait savoir que le déficit budgétaire de l’Union s’établirait à 6,1% en 2022 contre 5,5% du PIB en 2021.



’’ La BCEAO a également maintenu son appui aux Etats membres de l’Union dans la recherche de fonds pour l’exécution de leurs projets de développement économique, en reconduisant les deux initiatives de mobilisations de ressources sur le marché financier régional lancées en 2021, à savoir les Obligations de Relance et les Bons de Soutien et de Résilience ’’, a ajouté le Président du conseil des ministres de l’UEMOA.

Ainsi, il a souligné que les Etats membres de l’UEMOA ont pu lever respectivement à travers ces deux instruments, des montants de 2.307,8 milliards et 477,2 milliards, à fin octobre 2022.



Globalement, a précisé M. Sani, les ressources mobilisées par les Etats se sont chiffrées à 6.683,8 milliards sur les dix premiers mois de l’année 2022.

En outre, M. Sani, qui a passé en revue plusieurs autres actions réalisées au sein de l’UEMOA en 2022, s’est satisfait de la mise en œuvre des réformes communautaires dont le taux moyen de mise en œuvre est de 75,3%.



’’ Les perspectives économiques pour 2023 sont favorables’’ ( Ouattara)



Le Président ivoirien Alassane Ouattara, qui a présidé ces assises de l’UEMOA, a dit dans un discours que les perspectives économiques de l’Union pour l’année 2023 sont

" favorables" au plan de la croissance.



" Les perspectives pour l’année 2023 sont favorables au plan de la croissance puisque nous envisageons un taux de croissance au-delà de 7,3%. Au plan sécuritaire, malgré les efforts de nos pays respectifs, la situation demeure préoccupante et contraint nos États à accroître les investissements dans le domaine de la défense et de la sécurité au détriment de certains projets de développement cruciaux’’, a déploré , à son tour, le numéro Un ivoirien.



Par ailleurs, M. Ouattara a annoncé que le Président nigerien Mohamed Bazoum a été choisi " à l’unanimité" par les chefs d’Etat pour présider la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union.



Cette 23ème conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’UEMOA a enregistré, outre le Président ivoirien Alassane Ouattara, la présence de ses homologue Macky Sall ( Sénégal) et Umaro Embalo Sissoko ( Guinée Bissau) ainsi que des chefs de gouvernement et des ministres des autres pays de l’Union.



L.Barro