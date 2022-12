L’élimination des Lions à la Une des quotidiens - adakar.com

L'élimination des Lions à la Une des quotidiens Publié le lundi 5 decembre 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

© aDakar.com par FSF

Premier match du Sénégal contre les Pays-Bas

Doha, le 21 novembre 2022 - Les Lions de la Téranga ont disputé leur premier match de la Coupe du monde Qatar 2022 contre les Pays-Bas. Tweet

La fin de la coupe du monde pour les Lions du Sénégal éliminés par l’Angleterre en huitièmes de finale est à la Une des quotidiens reçus lundi à l’Agence de presse sénégalaise (APS).



L’équipe nationale de football du Sénégal a été éliminée de la Coupe du monde 2022, dimanche, après sa défaite (0-3) devant celle d' Angleterre, pour le compte des huitièmes de finale.





‘’Goodbye Qatar’’, titre L’Info, soulignant que ‘’l’équipe nationale du Sénégal a été sortie par l’Angleterre en huitièmes de finale de la coupe du monde Qatar 2022 par 3 buts à 0. La plus lourde défaite des Lions depuis plus de 7 ans’’.





‘’Claque de fin’’, affiche à la Une WalfQuotidien qui écrit : ‘’L’aventure s’arrête pour le Sénégal. Le miracle n’a pas eu lieu face à l’Angleterre en 8ès de finale du Mondial. Les Lions se sont lourdement inclinés (3-0) au stade Al Bayt et sont éliminés de la compétition’’.





Selon Libération, ‘’l’aventure s’arrête’’. Le journal souligne que le Sénégal a été ‘’dominé et éliminé’’ par l’Angleterre.





‘’La marche était trop haute’’ pour les Lions du Sénégal, dit Le Soleil, qui décrit ‘’une défense fébrile, un milieu de terrain aspiré par l’adversaire’’. Le Soleil se fait tout même écho des ‘’encouragements’’ des supporters, du président Macky Sall et de Sadio Mané, l’attaquant vedette de l’équipe, forfait pour ce mondial pour cause de blessure.





‘’Les Lions braqués à l’anglaise’’, dit L’As. ‘’Des Lions désarmés’’, selon EnQuête, estimant que ‘’sans Sadio Mané, Idrissa Gana Guèye, suspendu, la marche était trop haute pour les Lions surclassés, hier’’.





‘’Les Anglais ramènent les Lions sur terre’’, selon Vox Populi, relevant que ‘’les Three Lions étaient trois fois plus forts que ceux de la Téranga’’.





Source A note que ‘’dominés par l’Angleterre, largement supérieure sur tous les plans, le Sénégal a été logiquement éliminé’’.





Les Echos aussi constate que ‘’Les Three Lions étaient trop forts pour les Lions’’.





Il y a quelques jours, Le Quotidien espérait un ‘’Brexit’’, mais ce fut finalement ‘’la promenade des Anglais’’, hier dans ce match de 8èmes de finale. ‘’La marche était trop haute pour les Lions’’, dit la publication.





‘’Le rêve’’ d’une seconde qualification en quart de finale du mondial après 2002 ‘’file à l’Anglaise’’, pleure Bës Bi. ‘’Les Lions du Sénégal ont beau chercher à exister dans cette rencontre que l’on espérait au sommet. La différence de niveau était tout simplement abyssale à tout point de vue’’, reconnait le journal.





