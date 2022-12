La Cédéao donne au Mali jusqu’à janvier pour libérer les 46 soldats ivoiriens - adakar.com

News Diplomatie Article Diplomatie La Cédéao donne au Mali jusqu’à janvier pour libérer les 46 soldats ivoiriens Publié le lundi 5 decembre 2022 | RFI

La Cédéao donne au Mali jusqu`à janvier pour libérer les 46 soldats ivoiriens

Le 62e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) s'est achevé dimanche soir 4 décembre. L'organisation demande la libération avant le 1er janvier des 46 militaires ivoiriens détenus au Mali, annonce la création d’une force régionale pour lutter contre le terrorisme et pour rétablir l’ordre constitutionnel.



Avec notre envoyé spécial à Abuja, Serge Daniel



Dès le début de la rencontre, les chefs d’État de la Cédéao ou leurs représentants se sont discrètement retirés dans une salle de la présidence nigériane pour un huis clos intégral. Ils ont pris la décision de taper du poing sur la table et de demander au Mali, avant le 1er janvier 2023, la libération des 46 militaires ivoiriens détenus à Bamako depuis plus de quatre mois, sinon des sanctions seront prises, selon la Commission. Et d’après nos informations, c’est le président togolais Faure Gnassingbé, médiateur dans le dossier, qui se rendra dans la capitale malienne pour faire passer le message.