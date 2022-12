Macky aux Lions: « Vous avez joué sans Sadio, Kouyate et Gana et l’Angleterre était un adversaire de taille » - adakar.com

Macky aux Lions: « Vous avez joué sans Sadio, Kouyate et Gana et l'Angleterre était un adversaire de taille »
Publié le lundi 5 decembre 2022

La réaction du Chef de l’Etat ne s’est pas fait attendre après l’élimination des Lions du Sénégal à la Coupe du Monde 2022. Macky Sall a tenu à encourager Aliou Cissé et ses joueurs. Il estime qu’ils n’ont pas démérité.



« Vous n’avez pas démérité. Et vous avez joué sans Sadio, Kouyate et Gana. Vous êtes parmi les 16 meilleures équipes du monde et l’Angleterre était un adversaire de taille. Bon courage et bonne chance pour les prochaines échéances », a-t-il écrit sur son compte Twitter visité par Senego!



