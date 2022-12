Sadio Mané après la défaite des Lions : « Vous êtes tombés les armes en mains… » - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Sadio Mané après la défaite des Lions : « Vous êtes tombés les armes en mains… » Publié le lundi 5 decembre 2022 | Senego

© Autre presse par DR

Décès de Joseph Koto : l’hommage très émouvant de Sadio Mané à son ancien coach

Tweet

L’aventure s’arrête donc en huitièmes de finale pour le Sénégal dans cette Coupe du Monde. Les hommes d’Aliou Cissé se sont en effet inclinés 3 – 0 face à l’Angleterre. Actuellement à Munich pour se soigner, Sadio Mané a suivi, impuissant, la défaite de ses coéquipiers face à l’Angleterre.



Après le match, il a réagi en envoyant un message d’encouragement aux joueurs sénégalais sur sa page Instagram.



« Vous êtes tombés les armes en mains. Le peuple est très fier de votre parcours et vous avez mis le baume dans le cœur des Sénégalais et tous les supporters en défendant dignement le drapeau national. L’apprentissage continue et bon courage. On ira à la recherche d’autres Trophées Incha’allah », a écrit la grande star de l’équipe du Sénégal.