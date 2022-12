Sénégal: la hausse des cas de paludisme à Dakar inquiète les autorités - adakar.com

Sénégal: la hausse des cas de paludisme à Dakar inquiète les autorités Publié le dimanche 4 decembre 2022 | RFI

© Autre presse par DR

Sénégal: la hausse des cas de paludisme à Dakar inquiète les autorités

Au Sénégal, les autorités sanitaires s'inquiètent d'une recrudescence des cas de paludisme à Dakar. La capitale est pourtant considérée comme « une zone verte », alors que les régions les plus touchées restent Kolda, Tambacounda et Kédougou, au sud et à l’est du pays. Le ministère de la Santé appelle les populations dakaroises à ne pas baisser la garde face à cette maladie potentiellement mortelle transmise par des moustiques.



Avec notre correspondante à Dakar, Charlotte Idrac



C’est un retour en force depuis l’an dernier. En 2021, 19 343 cas et au moins 71 décès dus au paludisme ont été enregistrés dans la région de Dakar, selon le coordonnateur du programme national de lutte contre la maladie.