Coupe du monde Qatar 2022 – El Hadj Diouf: « Il faut croire en nous et les beaux jours de l’Afrique ne seront plus loin » - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Coupe du monde Qatar 2022 – El Hadj Diouf: « Il faut croire en nous et les beaux jours de l’Afrique ne seront plus loin » Publié le dimanche 4 decembre 2022 | actucameroun.com

© Autre presse par DR

El Hadj Diouf, ancien international de football sénégalais

Tweet

Selon l’ancien capitaine des Lions de la Téranga du Sénégal, El Hadj Diouf, les beaux jours de l’Afrique ne sont plus loin.



L’ex joueur de Liverpool fait ainsi référence aux chances africaines de remporter la Coupe du monde de football. « On garde la tête sur les épaules et on continue de travailler. Il faut croire en nous et les beaux jours de l’Afrique ne seront plus loin », assure El Hadj Diouf, invité de RMC Sports.



El Hadj Diouf s’est montré optimiste quant aux chances des Lions de la Teranga contre l’Angleterre