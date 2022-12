Coups d’État et lutte contre le terrorisme au menu du 62e sommet de la Cédéao - adakar.com

© RFI

Le 62e sommet des chefs d’État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) a lieu ce dimanche 4 novembre à Abuja, la capitale du Nigeria.



Avec notre envoyé spécial et notre correspondant à Abuja, Serge Daniel et Moïse Gomis



Le nouveau président de la Commission, le Gambien Omar Alieu Touray prêtera serment lors de ce sommet avant un huis clos au cours duquel plusieurs sujets seront débattus.