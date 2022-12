Mondial-2022 : pour son 1000e match, Messi écarte l’Australie du chemin de l’Argentine - adakar.com

Mondial-2022 : pour son 1000e match, Messi écarte l'Australie du chemin de l'Argentine
Publié le samedi 3 decembre 2022

Mondial-2022 : pour son 1000e match, Messi écarte l`Australie du chemin de l`Argentine

L'Argentine a vaincu l'Australie (2-1) samedi en huitièmes de finale de la Coupe du monde de football. Lionel Messi et les siens affronteront donc les Pays-Bas en quarts de finale.

fait déjà mieux qu'en 2018. Les coéquipiers ont passé le cap des huitièmes de finale du Mondial en venant à bout de l'Australie, solide mais peu dangereuse (2-1).





disputait à cette occasion de huitième de finale le millième match de sa carrière (778 avec le FC Barcelone, 169 en sélection et 53 avec le PSG). Un seul de ses compatriotes avait déjà dépassé ce cap, Javier Zanetti, et dans ce Mondial-2022, seul son meilleur ennemi, le Portugais Cristiano Ronaldo, ainsi que le Brésilien Daniel Alves font partie de ce club très fermé.



Une millième apparition qui ne s'est pas faite dans le match de la décennie. La première mi-temps est un long round d'observation entre les deux équipes. L'Argentine a la possession mais l'Australie lui impose un énorme défi physique et un pressing. L'Albiceleste a du mal à se montrer dangereuse.