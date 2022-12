Coupe du Monde Qatar 2022 | coup dur pour le Brésil : forfaits de Gabriel Jesus et Alex Telles pour le reste du tournoi - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Coupe du Monde Qatar 2022 | coup dur pour le Brésil : forfaits de Gabriel Jesus et Alex Telles pour le reste du tournoi Publié le samedi 3 decembre 2022 | eurosport.fr

© aDakar.com par DR

Coupe du Monde Qatar 2022 | coup dur pour le Brésil : forfaits de Gabriel Jesus et Alex Telles pour le reste du tournoi

Tweet

COUPE DU MONDE - Une défaite qui fait encore plus mal. Battu par le Cameroun (1-0) vendredi lors de son dernier match de poules, le Brésil a aussi perdu Gabriel Jesus et Alex Telles. Le staff de la Seleçao a officialisé samedi les forfaits de l'attaquant et du défenseur, chacun blessé à un genou, pour le reste de cette Coupe du monde 2022 au Qatar. Une bien mauvaise nouvelle pour les Auriverde.

A l'instar de la France, une autre nation majeure n'est pas épargnée. Les Brésiliens Gabriel Jesus et Alex Telles, touchés vendredi contre le Cameroun (1-0), manqueront la suite du Mondial-2022 en raison de blessures à un genou, a annoncé samedi la sélection brésilienne, diminuée en défense avant son huitième lundi contre la Corée du Sud.

Alex Telles et Gabriel Jesus ont passé des examens samedi matin", a écrit la Seleçao dans un communiqué. "Ils ont subi chacun une IRM au genou droit qui a confirmé leur blessure et l'impossibilité qu'ils puissent être rétablis pour participer à la Coupe du monde au Qatar."