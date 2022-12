La souche Omicron s’est probablement développée en Afrique de l’Ouest, selon une étude parue dans « Science » - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Santé Article Santé La souche Omicron s’est probablement développée en Afrique de l’Ouest, selon une étude parue dans « Science » Publié le samedi 3 decembre 2022 | lemonde.fr

© Autre presse par DR

La souche Omicron s’est probablement développée en Afrique de l’Ouest, selon une étude parue dans « Science »

Tweet

Le schéma de mutation des ancêtres d’Omicron a été retracé grâce au séquençage de 13 097 échantillons provenant de 22 pays africains.



Vous pouvez partager un article en cliquant sur les icônes de partage en haut à droite de celui-ci.

La reproduction totale ou partielle d’un article, sans l’autorisation écrite et préalable du Monde, est strictement interdite.

Pour plus d’informations, consultez nos conditions générales de vente.

Pour toute demande d’autorisation, contactez droitsdauteur@lemonde.fr.

En tant qu’abonné, vous pouvez offrir jusqu’à cinq articles par mois à l’un de vos proches grâce à la fonctionnalité « Offrir un article ».



https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/12/02/la-souche-omicron-s-est-probablement-developpee-en-afrique-de-l-ouest-selon-une-etude-parue-dans-science_6152719_3212.html



Omicron, la souche de coronavirus actuellement dominante, est probablement originaire d’Afrique de l’Ouest, même si elle a été identifiée pour la première fois dans le sud du continent, selon une étude menée par l’Université Stellenbosch d’Afrique du Sud et l’hôpital de La Charité-Universitatsmedizin de Berlin.



L’étude, basée sur 13 097 échantillons d’infections à Covid-19 provenant de 22 pays africains, a montré que la lignée omicron BA.1 a d’abord émergé dans l’ouest du continent, où peu de tests et encore moins de séquençage de gènes ont lieu. BA.1 a été la première souche Omicron. Elle a depuis continué à muter. « Les analyses phylogéographiques confirment l’origine de BA.1 en Afrique de l’Ouest avant sa propagation en Afrique australe », indiquent les chercheurs dans l’étude publiée, jeudi 1er décembre, dans la revue Science.