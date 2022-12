Mondial : Des nouvelles rassurantes des Lions, avant le match Sénégal vs Angleterre - adakar.com

Mondial : Des nouvelles rassurantes des Lions, avant le match Sénégal vs Angleterre
Publié le samedi 3 decembre 2022

Coupe du monde Qatar 2022 - Les Lions de la Téranga s`imposent 3-1 face au Qatar

Doha, le 25 novembre 2022 - Le Sénégal a remporté son deuxième match de la Coupe du monde Qatar 2022 en battant le pays organisateur 3-1. Tweet

À moins de 48 heures du match devant opposer le Sénégal à l’Angleterre, Mamadou Loum Ndiaye a donné des nouvelles rassurantes du groupe d’Aliou Cissé.



Selon le milieu terrain Sénégalais, « Le groupe vit bien, on est concentré avec un bon état d’esprit et on est concentré sur le match qui va suivre ».



« On a fait la fête dans les vestiaires après la qualification mais on est resté concentré car nous sommes des professionnels. Nous savons que tous les matchs sont importants et on est venu pour jouer des finales. On est en coupe du monde et on sait que rien ne sera facile« , a d’emblée rappelé Loum Ndiaye.



Quid de l’absence de Idrissa Gana Gueye ? Le pensionnaire de Reading de préciser : « En Coupe du monde il n y’a que les meilleurs. Donc de notre coté, on va répéter ce qu’on a fait en entrainement et gagner ce match.



Seulement pour lui, « On parle du football qui est un sport collectif. L’essentiel est d’être prêts pour pouvoir faire le job quand le coach fera appel à moi ou à un autre » .



Le match Sénégal – Angleterre, pour rappel, aura lieu ce dimanche 04 décembre à partir de 19 heures GMT.