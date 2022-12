Coupe du monde 2022: le Cameroun dompte le Brésil mais est éliminé, la Suisse passe - adakar.com

News Sport Article Sport Coupe du monde 2022: le Cameroun dompte le Brésil mais est éliminé, la Suisse passe Publié le samedi 3 decembre 2022 | RFI

© Autre presse par DR

Coupe du Monde 2022 : le Cameroun chute d`entrée face au réalisme froid de la Suisse

Grâce à Vincent Aboubakar, le Cameroun s'est offert un succès de prestige, vendredi 2 décembre face au Brésil (1-0), son dernier adversaire au premier tour du Mondial au Qatar dans le groupe G. Une victoire toutefois insuffisante pour arracher une place en huitièmes de finale, car dans l'autre match, la Suisse a battu la Serbie (3-2). Les Helvètes accompagnent les Brésiliens au prochain tour.



De notre envoyé spécial au Qatar,



Pour se hisser en huitièmes de finale, le Cameroun devait réaliser l’exploit de renverser le Brésil – déjà qualifié et avec une équipe très remaniée – tout en comptant sur une contre-performance de la Suisse face à la Serbie. Un miracle, en somme. « Si la Serbie gagne contre la Suisse, c'est l'idéal, mais nous devons rester focus sur le Brésil. On doit gagner, on n'a pas d'autre choix. On doit gagner notre match sans penser à ce que feront les autres. On doit être 26 guerriers, déjouer les pronostics. Sortons de ce match sans regret », disait André-Frank Zambo Anguissa à la veille de ce choc.