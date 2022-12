“Le Sénégal replonge dans l’ère des disparitions mystérieuses“ (Yewwi Askan Wi) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique “Le Sénégal replonge dans l’ère des disparitions mystérieuses“ (Yewwi Askan Wi) Publié le vendredi 2 decembre 2022 | aDakar.com

© aDakar.com par DR

Lancement de la grande coalition de l`opposition “Yewwi Askan Wi“

Dakar, le 2 septembre 2021 - Des leaders de partis politiques de l`opposition ont procédé, ce jeudi 2 septembre 2021, à Dakar, au lancement d`une coalition politique dénommée “Yewwi Askan Wi“ en direction des prochaines élections. Tweet

Les sénégalais ont appris avec stupéfaction et étonnement, à travers un communiqué du Procureur de la République rendu public le 21 novembre, la disparition soudaine et mystérieuse de l'Adjudant-Chef de la Gendarmerie Didier Badji en service à l'inspection générale d'Etat et du Sergent Fulbert Sambou de la Direction des Renseignements militaires. Puis, ils sont informés du repêchage en mer du corps sans vie du dernier nommé, alors que le premier reste encore introuvable.



Le communiqué du Procureur de la République publié le 30 novembre 2022 établit que le certificat de genre de mort du Sergent Sambou atteste que « l'examen externe du corps ne distingue pas de signe traumatique ou de traces de violences et que son état de décomposition avancée ne permet pas d'établir les causes exactes du décès » encore moins l'autopsie souhaitée par les enquêteurs. La dépouille du Sergent Sambou a ainsi été inhumée le 29 novembre sans aucune autre forme de procès.



Fidèle à son engagement aux côtés du peuple sénégalais, inquiet et en colère devant cette perte cruelle, la coalition Yewwi Askan Wi exprime son indignation sur la légèreté et l'indifférence qui caractérisent le traitement de ce dossier, et rejette l'argument servi pour justifier l'impossibilité d'une autopsie, car les moyens techniques et technologiques qui existent dans notre pays ou à

l'étranger permettent d'élucider des cas plus complexes, si tant est qu'il existe une volonté politique ferme de faire jaillir la lumière.



La coalition Yewwi Askan Wi interpelle le Chef de l'État Macky Sall, le Ministre des forces armées et le Ministre de l'intérieur; et exige des réponses claires et sans équivoque sur les circonstances réelles de la mort du Sergent Fulbert Sambou. Quant à l'Adjudant-Chef Didier Badji, elle exige des autorités de l'État de mobiliser tous les moyens nécessaires, en particulier ceux de l'armée, pour le

retrouver dans les meilleurs délais afin qu'il retrouve sa famille.



La coalition Yewwi Askan appelle l'armée sénégalaise, connue pour son professionnalisme, son attachement aux valeurs républicaines ainsi qu'à son serment de servir la Nation sénégalaise, à préserver et sauvegarder ce statut pour rester un rempart infranchissable protégeant le peuple sénégalais contre toutes les agressions extérieures et intérieures. L'armée n'est pas une entité extérieure à la société, mais une composante de celle-ci. Ainsi, en dehors des secrets militaires stricto-sensu et des affaires intérieures à l'armée, tout ce qui la touche peut avoir de l'intérêt pour le peuple sénégalais.



C'est pourquoi la coalition Yewwi Askan Wi ne saurait se taire devant la tragédie que vit notre armée et les familles des militaires Sambou et Badji. L'inquiétude, l'incompréhension, voire la colère, qui se sont installés chez les sénégalais doivent être dissipées et ce scandale, d'une gravité sans précédent, élucidé. La nouvelle ère des disparitions mystérieuses doit immédiatement être refermée.



Fait à Dakar, le 01 Décembre 2022

La Conférence des leaders