Sénégal: Macky Sall inaugure l’université Amadou-Mahtar-Mbow de Diamniadio

Au Sénégal, une nouvelle université a été inaugurée, jeudi 1er décembre, dans la ville nouvelle de Diamniadio, à une trentaine de kilomètres de Dakar. Elle est baptisée Amadou-Mahtar-Mbow en hommage à l'ancien ministre et ancien directeur de l’Unesco. L’établissement est désormais la deuxième université publique de Dakar, après l’université Cheikh-Anta-Diop.



Avec notre correspondante à Dakar, Charlotte Idrac



C’est dans le nouvel amphithéâtre flambant neuf de 1 500 places que s’est déroulée la cérémonie d’inauguration. L’université Amadou-Mahtar-Mbow comprend plusieurs pôles : sciences et technologies, sciences économiques et de gestion, sciences sociales.