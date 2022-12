Assemblée nationale - Mary Teuw Niane: “Une législature en dérive“ - adakar.com

Notre Assemblée nationale est devenu le révélateur des anti valeurs que nous ne voulons plus voir dans notre société: absence de leadership de l’autorité et des autorités, incorrections, insanités, indignités, violences verbales, violences physiques, violences verbales commanditées, instrumentalisation des femmes, violences faites aux femmes, manque de respect aux institutions de la République.



En définitive, cette législature, petit à petit, a montré au grand jour la face hideuse de notre société qui a perdu ses valeurs cardinales de ngor, jom, yaru, jomb, fulla, fayda, etc.



Faisons attention ! Le pourrissement des institutions n’est jamais un bon signe, car quelque part, tapi dans l’ombre, existe toujours un « sauveur » solitaire prêt à rétablir l’ordre au détriment du peuple, de l’État de droit et de la démocratie.



Le règne de la médiocratie, la banalisation des institutions, le règne des contrevaleurs et des contre-vérités, la montée de la violence gratuite finissent toujours par créer le dégoût du politique perceptible au taux d’abstention très élevé lors des dernières élections législatives.



Il est encore temps d’arrêter cette spirale funeste.



Nous valons beaucoup mieux que ce qui se passe.



Lorsque les politiciens s’enfoncent tête baissée vers le ravin, il reste encore des voix autorisées, société civile, chefs religieux, chefs coutumiers, intellectuels, pour ramener le troupeau en folie au calme et à la raison.



Conjuguons nos voix pour que le pouvoir, l’opposition et la société de manière générale remettent le Sénégal au centre de leurs préoccupations.



Tout intérêt partisan doit se soumettre à l’impératif suprême de la Nation.



Il n’est pas encore tard pour que le Gardien de la Constitution se mette au-dessus de la mêlée, pour exercer en toute légitimité l’autorité qui lui est conférée, en prenant des initiatives hardies pour restaurer le calme, la sérénité et la confiance dans l’espace politique et en nos institutions.



Que Dieu protège notre cher Sénégal!



Je vous souhaite une excellente journée sous la protection divine. Juma Mubaarak.



Dakar, vendredi 2 décembre 2022



Mary Teuw Niane