Rigobert Song, entraîneur du Cameroun

Pour le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, si le Sénégal a réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale, « pourquoi pas le Cameroun ».



L’entraîneur camerounais rappelle par ailleurs que l’équipe nationale du Cameroun est la sélecion la plus titrée sur le continent, loin devant le Sénégal. Donc pour lui, si le Sénégal a réussi a décrocher la qualification, le Cameroun devrait également le faire.



« Le Sénégal ? Nous aussi nous devons faire la même chose. Lorsqu’on suit l’histoire du football africain, le Cameroun reste l’équipe qui a plus de titres que le Sénégal. Sauf si je me trompe.