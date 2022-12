Culture africaine: les rendez-vous en décembre 2022 - adakar.com

À Miami, Accra, Paris, Dakar, Marseille, Pantin, Aubervilliers, Clermont-Ferrand, Vic-le-Comte, Cachan, Hambourg, New York, Marrakech, Évian, Niamey, en salle ou en plein air, voici dix-sept rendez-vous de la culture afro ou africaine à ne pas manquer en ce mois de décembre. N’hésitez pas à nous envoyer vos prochains événements culturels « incontournables » à l’adresse rfipageculture@yahoo.fr.





Figure emblématique de la scène contemporaine, la chorégraphe et performeuse cap-verdienne Marlene Monteiro Freitas présente du 1er au 4 décembre au Centquatre à Paris Bacchantes - prélude pour une purge. Annoncé comme « un jubilatoire ballet post-moderne totalement halluciné », le spectacle est basé sur une œuvre phare du théâtre grec antique dédiée au dieu de l’ivresse et de la démesure.