Violence à l'Assemblée : « Amy Ndiaye va porter plainte », selon les femmes parlementaires de BBY

Violence à l'Assemblée : « Amy Ndiaye va porter plainte », selon les femmes parlementaires de BBY
Publié le vendredi 2 decembre 2022

© Autre presse par DR

Une violente bagarre à l`Assemblée nationale sénégalaise

« Amy Ndiaye va porter plainte et la justice sénégalaise va faire son travail », ont déclaré les femmes parlementaires de BBY, qui s’indignent contre les violences qu’a subies leur collègue députée.



Ces femmes parlementaires de BBY sont très remontées d’autant plus que leur collègue Amy Ndiaye est état de grossesse. Et rien ne justifie cette agression contre elle.



Pour rappel, Amy Ndiaye a reçu une gifle et un coup de pied sur le ventre de la part de deux députés de l’opposition ; d’abord par Massata Samb, puis par Mamadou Niang, suite à ses propos sur Serigne Moustapha Sy, tant décriés par l’opposition parlementaire ces derniers jours.