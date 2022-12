CSU : L’UAM pour l’instauration du « principe de la solidarité dans tous les secteurs du domaine social… » - adakar.com

CSU : L’UAM pour l’instauration du « principe de la solidarité dans tous les secteurs du domaine social… »

l’Union Africaine de la Mutualité (UAM) a fait un état des lieux de la Couverture Sanitaire Universelle (CSU), lors de la Table Ronde Internationale des journées de Réflexion qui s’est tenue à Dakar du 24 au 25 novembre 2022. Le thème de cet évènement portait sur la « Généralisation de la Couverture Sanitaire Universelle : Enjeux et défis ».



23 pays membres…



Créée en 2007, l’Union Africaine de la Mutualité (UAM) est une organisation internationale qui se veut un espace d’échanges, de dialogue, de coordination et de plaidoyer du mouvement mutualiste africain auprès des gouvernements et des instances internationales dans un cadre de coopération Sud-Sud. Elle compte 23 pays membres et ambitionne d’attirer plus de structures évoluant dans le secteur

de la mutualité pour hisser haut l’action de la sécurité sociale.



A cet effet, les objectifs de l’UAM consistent à « instaurer le principe de la solidarité dans tous les secteurs du domaine social (couverture médicale et régime de retraite). Son siège est à Rabat« .



Représenter les intérêts communs des organisations membres…



D’après le Président M. Babacar Ngom, « l’UAM agit comme instrument de mise en réseau du mouvement mutualiste en Afrique pour défendre et représenter les intérêts communs des organisations membres et apporter une assistance technique de premier ordre en matière de mutualité et dans les domaines apparentés… Les réflexions déjà produites ont montré qu’un appui formel des États aux mutuelles ne suffit pas pour que chacune et chacun ait accès à la couverture santé universelle« .



Pouvoirs publics et acteurs économiques…



Il poursuit : « Il doit véritablement se transformer en partenariat profond entre Etat et mutuelles, en engagement commun entre mutuelles, en mouvements sociaux, en collaboration pouvoirs publics et acteurs économiques. En réalisant cette synergie d’actions dans la mise en œuvre de la couverture sanitaire, l’implication des mutuelles pourra aisément permettre de relever les défis de la mutualité« .



« Nous allons contacter les gouvernements, les ministères de tutelle et les partenaires afin de faire des recommandations et de travailler avec eux. Nous allons porter la voix de l’Afrique« , a fait savoir M. Ngom.



