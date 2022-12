Diamnadio : Inauguration de l’université Amadou Makhtar Mbow par Macky Sall - adakar.com

News Education Article Education Diamnadio : Inauguration de l’université Amadou Makhtar Mbow par Macky Sall Publié le vendredi 2 decembre 2022 | Senego

Le chef de l’État Macky Sall a procédé, jeudi, à l’inauguration de la deuxième université publique de Dakar, qui porte le nom du Professeur Amadou Makhtar Mbow, ancien directeur général de l’UNESCO.





Nichée au cœur de la nouvelle ville de Diambiadio, entre le stade Abdoulaye Wade et le Centre international de Conférence Abdou Diouf (CICAD), l’UAM est entièrement orientée vers les métiers des sciences et technologies, des sciences économiques et de Gestion et des sciences sociales, avec une attention particulière accordée aux formations professionnelles.



‘’Avec cette inauguration, notre pays vient de franchir une étape de qualité dans sa marche résolue vers le Sénégal émergent avec cette université qui vient renforcer le cerveau et le capital intellectuel de la nouvelle ville de Diamnoadio pour en faire une ville moderne et inclusive », a déclaré Macky Sall.