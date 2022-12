La député Amy Ndiaye enceinte, ses collègues de BBY exigent l’application de la loi - adakar.com

Les femmes de la coalition Benno Bokk Yaakaar ont condamné jusqu’à la dernière énergie les incidents qui se sont produits, ce jeudi, à l’Assemblée nationale avec l’agression de la député Amy Ndiaye et maire de Gniby. En effet, elles invitent le président Amadou Mame Diop à appliquer rigoureusement le règlement intérieur.



« Nous femmes députées du groupe Benno Bok Yaakaar considérons que l’immunité parlementaire ne saurait prévaloir dans ce cas d’espèces car c’est du flagrant délit. L’opinion nationale et internationale est témoin oculaire », ont-elles écrit. Avant de poursuivre : « nous femmes députées du groupe Benno nous réservons le droit d’ester en justice si nos collègues de l’opposition ne présente pas des excuses publiques à notre honorable collègue et sœur Amy Ndiaye. Les députés Massata Samb et Mamadou Niang de Yewi Askan wi seront tenus responsables de tout ce qui arrivera à notre collègue Amy Ndiaye, en état de grossesse ».



Toutefois, disent-elles, Il est important de rappeler que les leaders de Yewi Askanwi, lors de leur conférence de presse avait exhorté leurs militants et sympathisants à attaquer physiquement l’honorable député Amy NDIAYE par conséquent, il sont les premiers responsables et coupables.