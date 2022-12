Coupe du monde 2022: l’Allemagne éliminée, le Japon qualifié, Maroc-Espagne en huitièmes - adakar.com

News Sport Article Sport Coupe du monde 2022: l’Allemagne éliminée, le Japon qualifié, Maroc-Espagne en huitièmes Publié le jeudi 1 decembre 2022 | RFI

Coupe du monde 2022: l`Allemagne éliminée, le Japon qualifié, Maroc-Espagne en huitièmes

Sensation jeudi 1er décembre dans le groupe E avec l’élimination de l’Allemagne, à Al Khor, lors de la troisième journée du premier tour du Mondial 2022. Malgré leur victoire contre le Costa Rica (4-2), les Allemands prennent la porte, car dans l’autre match, le Japon a renversé l’Espagne (2-1) pour arracher la qualification. Les Espagnols défieront le Maroc en huitièmes de finale.



Fin de premier tour complétement folle jeudi dans le groupe E. Avant cette troisième journée et les matches Costa Rica-Allemagne et Japon-Espagne, tout était encore possible pour les quatre nations. Jusqu’à la dernière seconde, toutes ont joué leur chance à fond, nous offrant au passage une soirée d’anthologie.



Et après la Belgique, une autre grosse nation européenne ne survit pas au premier tour du Mondial au Qatar. Il s’agit même d’un habituel ténor mondial, quadruple vainqueur de la Coupe du monde dans son histoire. L’Allemagne doit déjà faire ses bagages, dès la fin de la phase de groupes. Comme en 2018.