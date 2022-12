Mondial-2022 : le Maroc s’offre la 1re place contre le Canada, la Belgique à la trappe - adakar.com

Mondial-2022 : le Maroc s'offre la 1re place contre le Canada, la Belgique à la trappe Publié le jeudi 1 decembre 2022 | France 24

© Autre presse par Dr

Abdelhamid Sabiri, joueur Marocain

Le Maroc a conclu sa campagne dans le groupe F par un succès contre le Canada. Les Lions de l'Atlas ont réussi une première période presque parfaite avant de laisser la possibilité à leurs adversaires de revenir. Cette victoire leur offre la tête du groupe F et élimine la Belgique, qui a fait match nul contre la Croatie (0-0)



Les Lions de l'Atlas, rois du groupe F. En battant le Canada lors de la troisième journée (1-2), le Maroc a pris la tête de sa poule et s'offre son deuxième huitième de finale de l'histoire après 1986. Un résultat qui fait en revanche passer à la trappe la Belgique, impuissante face à la Croatie (0-0).



Soutenus par une marée rouge chantante et survoltée, les Lions de l'Atlas ne cèdent pas à la pression et entrent pleinement dans leur match dès le coup de sifflet. Au contraire du Canada, à l'image de Borjan, pressé par En-Nesyri, qui panique et fait une sortie hasardeuse avant de manquer son dégagement. Ziyech est à la retombée et tente crânement sa chance et sa frappe rentre dans le but vide (4e, 0-1).