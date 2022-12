UEMOA : la 23è session ordinaire des chefs d’Etat prévue lundi prochain à Abidjan - adakar.com

UEMOA : la 23è session ordinaire des chefs d'Etat prévue lundi prochain à Abidjan Publié le jeudi 1 decembre 2022

La 23è session ordinaire de la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine ( UEMOA) se tiendra le lundi 05 décembre prochain à Abidjan sur invitation du Président ivoirien Alassane Ouattara, a appris Abidjan.net jeudi de source officielle.



Selon un communiqué de l'UEMOA, les chefs d'Etat des États membres ainsi que les chefs des institutions de l'Union, prendront part à cette rencontre.



'' Au menu des travaux, la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement, examinera entre autres, le rapport sur l'état de l'union en 2022, l'état de mise en œuvre des chantiers de haut niveau sur le financement des économies, la paix et la sécurité, l'énergie ainsi que la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans l'espace UEMOA '', a notamment fait savoir le communiqué.



En outre, le document précise que les travaux des chefs d'Etat, seront précédés d'une session extraordinaire du conseil des ministres statutaire de l'UEMOA le 02 décembre prochain par visioconference.



La conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UEMOA est l'organe suprême qui définit les grandes orientations de la politique de l'union.



L.Barro