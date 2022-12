COUPE DU MONDE - France - Tunisie - But refusé par le VAR à Griezmann : La France va porter réclamation devant la FIFA - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société COUPE DU MONDE - France - Tunisie - But refusé par le VAR à Griezmann : La France va porter réclamation devant la FIFA Publié le jeudi 1 decembre 2022 | Eurosport

Tweet

COUPE DU MONDE - L'arbitre de France - Tunisie (0-1) a eu recours au VAR alors que le jeu avait repris pour annuler le but d'Antoine Griezmann. La FFF a décidé de porter réclamation. Celle-ci doit être envoyée à la FIFA dans les 24 heures suivant la fin du match. En conférence de presse, Didier Deschamps s'est montré, lui, très sceptique.



France - Tunisie s'est achevé dans la confusion (0-1). Après le coup de sifflet final et alors que le jeu avait repris après l'égalisation d'Antoine Griezmann, l'arbitre de la rencontre a décidé de faire appel au VAR pour annuler le but du Madrilène. Une décision que n'a pas compris le camp français. L'équipe de France a fait savoir dans la soirée qu'elle allait porter réclamation. "Nous rédigeons une réclamation à la suite du but d'Antoine Griezmann, refusé à tort, de notre point de vue, précise la Fédération. Cette réclamation doit être envoyée à la FIFA dans les 24 heures suivant la fin du match."