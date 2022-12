Coupe du monde 2022: l’Argentine se qualifie, France-Pologne en huitièmes - adakar.com

Coupe du monde 2022: l'Argentine se qualifie, France-Pologne en huitièmes Publié le jeudi 1 decembre 2022

Après sa victoire contre la Pologne (2-0), mercredi 30 novembre, dans son dernier match du premier tour, l'équipe d'Argentine prend la première place du groupe C. Lionel Messi et ses coéquipiers affronteront l'Australie en huitièmes de finale du Mondial 2022. Les Polonais, très ternes, héritent eux des champions du monde français.



L'Argentine souffle. Après son entrée en lice catastrophique contre l'Arabie saoudite, la sélection sud-américaine avait vu ressurgir le spectre d'une élimination au premier tour de la Coupe du monde au Qatar, 20 ans après le désastre en Corée du Sud et au Japon. Le rebond vu face au Mexique devait être confirmé contre la Pologne.



Et confirmation, il y a eu au stade 974 de Doha mercredi. Pour éviter le risque de voir l'Arabie saoudite ou le Mexique lui passer devant, l'Albiceleste devait gagner face aux Polonais. Au terme d'un match bien maîtrisé, les trois points libérateurs sont tombés dans l'escarcelle des hommes de Lionel Scaloni, vainqueurs 2-0.