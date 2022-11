Assome Diatta sur la mort du sergent Fulbert Sambou: « Chaque citoyen sénégalais doit craindre pour sa propre sécurité » - adakar.com

Assome Diatta sur la mort du sergent Fulbert Sambou: « Chaque citoyen sénégalais doit craindre pour sa propre sécurité » Publié le mercredi 30 novembre 2022

© Autre presse par DR

Le ministre du Commerce et des Petites et moyennes entreprises (Pme) Aminata Assome Diatta

L’ancienne ministre du commerce est d’avis que l’insécurité est grandissante au Sénégal. Et pour cause, Aminata Assome Diatta a exprimé ses inquiétudes sur la disparition de deux agents de renseignements généraux à savoir Fulbert Sambou et Didier Badji. Pour elle, le Sénégal est un pays sur la pente de raide.



« Aujourd’hui, chaque citoyen sénégalais doit craindre pour sa propre sécurité si, même les personnes formées pour nous protéger, peuvent disparaître ou mourir du jour au lendemain, dans des circonstances rocambolesques. Je demande à l’Etat du Sénégal, particulièrement aux autorités compétentes, de prendre toutes les dispositions utiles pour que la vérité éclate » a-t-elle affirmé dans un long texte consulté par SeneNews.



Elle poursuit en avertissant : « La stabilité du Sénégal le vaut bien. S’il y a des individus derrière ces disparitions, leur motivation ne peut être que de déstabiliser notre pays. Ces disparitions, ajoutées à tant d’autres choses inquiétantes, sont à l’origine de bien des supputations« .