Vaccin universel contre la grippe : il pourrait contrer une future pandémie

Des scientifiques affirment avoir fait une percée dans la conception d'un vaccin contre les 20 types de grippe connus.



Il utilise la même technologie d'acide ribonucléique messager (ARNm) que les vaccins Covid qui ont fait leurs preuves.



La grippe mute et le vaccin annuel actuel est mis à jour pour assurer la meilleure correspondance possible avec le type de grippe en circulation, mais il ne protégerait probablement pas contre les nouveaux types de pandémie.



Le nouveau vaccin a déclenché des niveaux élevés d'anticorps, dans des tests sur des furets et des souris, qui pourraient combattre un large éventail.



Les antigènes qu'il contient - des copies sûres de parties reconnaissables des 20 sous-types connus de virus de la grippe A et B - peuvent apprendre au système immunitaire à les combattre et, espérons-le, à combattre toute nouvelle souche susceptible de déclencher une pandémie, expliquent les chercheurs dans la revue Science.



"L'idée ici est d'avoir un vaccin qui donnera aux gens un niveau de base de mémoire immunitaire contre diverses souches de grippe", a déclaré le Dr Scott Hensley, l'un des scientifiques à l'origine de ces travaux, à l'université de Pennsylvanie.

