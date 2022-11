Qu’est-ce qui a poussé l’ensemble du conseil d’administration de la Juventus à démissionner ? - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Qu’est-ce qui a poussé l’ensemble du conseil d’administration de la Juventus à démissionner ? Publié le mercredi 30 novembre 2022 | bbc.com

© Autre presse par Dr

Florentino Perez (Real Madrid à gauche) et Andrea Agnelli (Juventus Turinà droite), responsables du projet de la Super ligue européenne

Tweet

L'ensemble du conseil d'administration du club italien de la Juventus, y compris le président Andrea Agnelli, a démissionné.



Le club de Serie A a terminé quatrième du championnat la saison dernière et a enregistré une perte de 254,3 millions d'euros, un record en Italie.



En novembre dernier, la Juventus a déclaré qu'elle coopérait avec la police après l'ouverture d'une enquête sur les transferts du club.



L'enquête concernait "les revenus des droits d'enregistrement des joueurs" entre 2019 et 2021.



Agnelli et le vice-président Pavel Nedved, qui se retire également, faisaient partie des personnes visées par l'enquête.



Le conseil d'administration s'est retiré en masse "après avoir considéré la centralité et la pertinence des questions juridiques et comptables en suspens", indique un communiqué.