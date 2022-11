Quel est le régime alimentaire d’un footballeur en Coupe du monde ? - adakar.com

Quel est le régime alimentaire d`un footballeur en Coupe du monde ?

C'est une erreur de penser que les joueurs de haut niveau ont une vie sans restrictions : au moins en ce qui concerne l'alimentation, ils doivent suivre des régimes bien contrôlés pour supporter le rythme des entraînements et des matchs.



Au cours des dernières décennies, les progrès de la science nous ont permis de comprendre comment le manque ou l'excès de nutriments - tels que les glucides, les protéines, les graisses, les vitamines et les sels minéraux - affecte directement leurs performances sur le terrain.



Lorsque l'athlète a de faibles stocks de glucides, par exemple, il peut ne pas avoir l'énergie nécessaire pour effectuer la dernière course et marquer un but décisif.



S'il consomme des aliments trop gras quelques heures avant un match, la digestion devient lourde et empêche les mouvements agiles et vigoureux.



Les glucides : la monnaie d'échange

C'est le nutriment clé pour une bonne performance sur le terrain : présents dans le pain, les pâtes, les sucreries et les fruits, les glucides sont l'énergie que notre corps utilise pour bouger.



Le physiologiste de l'exercice Bruno Gualano, professeur à la faculté de médecine de l'université de São Paulo (USP), explique que le football "est un sport marqué par des tâches intermittentes".



En d'autres termes, nous parlons ici d'une pratique qui alterne des moments très intenses - comme courir jusqu'à la ligne d'en-but ou sauter pour diriger le ballon - avec d'autres plus calmes - dans lesquels les membres de l'équipe restent immobiles, attendant l'adversaire. "Ce type d'activité nécessite généralement beaucoup de glucides, qui sont stockés à deux endroits : dans les muscles et dans le foie", explique-t-il. Le nutriment est stocké sous forme de glycogène. Ainsi, lorsque le corps a besoin de carburant, ces réserves sont rapidement activées. "Le glycogène va générer de l'ATP, une sorte de monnaie d'échange de l'organisme qui transforme l'énergie chimique en énergie mécanique et permet la contraction des muscles", ajoute Gualano. En bref, lorsque nous mangeons une assiette de pâtes, par exemple, les glucides qu'elle contient sont décomposés et absorbés par l'intestin. Ensuite, ils sont stockés dans les muscles et dans le foie - et sont utilisés pour produire l'énergie nécessaire au corps pour bouger pendant l'activité physique.