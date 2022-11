Plus de 13 millions de personnes transportées par le TER au 30 octobre dernier (DG Senter) - adakar.com

Publié le mercredi 30 novembre 2022

Plus de 13 millions de personnes transportées par le TER au 30 octobre dernier (DG Senter)

Inauguration officielle du Train Express Régional

Dakar, le 27 décembre 2021 - le président de la République a procédé, ce lundi 27 décembre 2021, à l`inauguration du Train Express Régional (TER), désormais mis en service. Tweet

Le Train express régional (TER) reliant Dakar à Diamniadio a transporté plus de 13 millions de personnes de sa mise en service le 27 décembre 2021 au 30 octobre dernier, a-t-on appris du directeur général de Senter, la Société nationale de gestion du patrimoine du TER, Abdou Ndéné Sall,



“Au 30 octobre passé, 13 millions 800.000 voyageurs ont pris le Train express régional", à raison de "60.000 voyageurs par jour, soit 1.800.000 voyageurs par mois”, a-t-il déclaré dans un entretien avec l’APS.



“Cet outil de transport de masse a convaincu de nombreux Sénégalais dont la plupart préfèrent garer désormais leur véhicule au niveau des stations” de service, a souligné l’ancien secrétaire d’Etat chargé du Réseau ferroviaire national.



Abdou Ndéné Sall a salué l’option des pouvoirs publics sénégalais de privilégier, dans leur action, des initiatives qui impactent “toujours la grande majorité des Sénégalais comme le Train express régional et bientôt le BRT”, Bus à “haut niveau de service” devant relier Dakar à Guédiawaye et à la grande banlieue dakaroise.



Selon lui, cette démarche s’inscrit “dans une prospective stratégique en pensant aux générations futures”.





A terme, dit-il, le déploiement du TER devrait contribuer à “soulager de manière significative et définitive les difficultés naguère causées par les cars de transport en commun”.



Abdou Ndéné Sall a donné des assurances quant à la cote du Sénégal auprès des partenaires financiers, estimant que des institutions comme la Banque africaine de développement et l’Agence française de développement (AFD) “ne mettent jamais gratuitement leurs sous là où ils n'attendent pas un retour d'investissement”.





La BAD et l’AFD font partie des institutions ayant contribué au financement du Train express régional.