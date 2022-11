La fan zone de la Corniche Ouest bascule dans la joie après la victoire des Lions - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport La fan zone de la Corniche Ouest bascule dans la joie après la victoire des Lions Publié le mardi 29 novembre 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

© Autre presse par DR

La fan zone de la Corniche Ouest bascule dans la joie après la victoire des Lions

Tweet

Les supporters venus assister en masse au match Sénégal contre l'Equateur à la fan zone de la Corniche Ouest de Dakar, ont laissé éclater leur joie, après la qualification de l’équipe nationale du football en huitièmes de finale de la Coupe du monde Qatar 2022, a constaté l’APS.



Le Sénégal a dominé (2-1) l’Equateur, ce mardi, et termine deuxième du groupe A derrière les Pays-Bas.





De nombreux supporters avaient très tôt pris d’assaut cet après-midi, la corniche ouest où une fane zone a été installée au bord de la mer.



Sur les lieux, la brise et le vent frais qui soulevaient les foulards arborés par certaines supportrices n’a pas empêché les inconditionnels des Lions de transformer, le temps d’une soirée, ce coin par nature paisible, en un véritable chaudron, après la victoire du Sénégal.



Arborant des maillots, des écharpes et des drapeaux aux couleurs de l’équipe nationale, ils ont vibré durant 90 minutes au rythme du match.



Des cris, des pas de danses et une joie rageuse ont accompagné le coup de sifflet final de Clément Turpin, l’arbitre français du match.



‘’On l’a fait ! Il fallait forcer le destin ! Les joueurs ont répondu présents durant tout le match!’’, s’exclame Moussa en sursautant de joie.



‘’J’ai eu peur au début. Mais l’équipe a montré le visage d’un champion avec beaucoup de caractère’’, a pour sa part analysé Fatim dont la joie se lit facilement sur le visage.



Partageant les mêmes émotions que son amie, Awa Samb se dit également ’’très satisfaite de la prouesse des coéquipiers de Kalidou Koulibaly, le défenseur central et capitaine des Lions du Sénégal.



‘’Ils ont fait un bon match. Et je ressens beaucoup de bonheur’’ a-t-elle-laissé entendre, en esquissant un grand sourire qui laisse entrevoir ses dents blanches.



Durant tout le match, ces adeptes du ballon rond ont répondu tantôt avec des applaudissements nourris, tantôt avec des moments de frissons comme lors du but égalisateur de l’Equateur, à l’heure de jeu.



‘’On s’est fait peur avec le but de l’Equateur mais l’équipe est restée dans le match. Finalement, on a marqué dans les minutes qui suivent’’, retient Gabriel.



‘’Nous devons continuer sur cette base’’, dit-il, estimant que ‘’cette équipe qui a le talent qu’il faut peut encore nous offrir une meilleure prestation dans cette compétition''.





ABD/MK/OID/ASB