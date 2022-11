Mondial – Victoire impérative sur l’Équateur : Reussir le bon tri - adakar.com

«Gagner ou… gagner» : c’est le mot qui retentit tout autour et dans la Tanière. En effet, seuls les trois points intéressent les Lions qui, en tenue de combattant, vont livrer une vraie bataille cet après-midi (15h Gmt) face à une accrocheuse équipe de l’Equateur. Une qualif’ pour les 8es de finale d’une Coupe du monde est à ce prix.



Par Hyacinthe DIANDY (Envoyé spécial au Qatar) – Un «match d’hommes», un «combat» ! Les qualificatifs n’ont pas manqué pour ce décisif Sénégal-Equateur de ce jour, avec comme enjeu une place pour les 8es de finale de la Coupe du monde. D’ailleurs, Cheikhou Kouyaté, un des leaders de l’équipe, a même parlé de «guerre».



«C’est un match pour atteindre les huitièmes de finale. On a déjà eu ce genre de match en 2018 à la Coupe du monde en Russie contre la Colombie. Donc il faut bien se reposer et préparer ce match qui sera difficile. Ce sera la guerre car l’Equateur est une équipe physiquement prête. Et on espère qu’on répondra présent mardi», promet le taulier de l’entrejeu sénégalais.



Du côté de l’Equateur aussi, on se prépare à une «bataille». Gustavo Alfaro, à l’issue de la rencontre contre les Pays-Bas (1-1), dit s’attendre à un match «plus dur» face au Sénégal.



«La bataille contre le Sénégal sera encore plus difficile. On doit défendre le prestige du football sud-américain et de l’Equateur», a lâché le sélectionneur argentin.



Le décor est donc campé, les dés sont jetés. Les champions d’Afrique vont vers un combat et ils en sont conscients. Suffisant pour mesurer le degré de motivation des hommes de Aliou Cissé. Surtout, comme l’a rappelé Kouyaté, il faudra apprendre les leçons de la défaite face à la Colombie, au Mondial russe, avec un but encaissé à la dernière minute, alors que le Sénégal tenait entre ses mains une qualification pour le second tour.



Les Lions doivent jouer libérés

Il va s’agir donc de retenir les leçons de cette grosse déception du Mondial 2018. Justement, en Russie, pour la Der contre la Colombie, les Lions étaient partagés entre un nul et une victoire qui les qualifiaient.



Aujourd’hui, seul un succès les propulserait en 8es de finale. Kalidou Koulibaly et ses coéquipiers savent donc ce qu’il leur reste à faire. Ils devront jouer libérés et «sans calcul», comme l’a affirmé leur coach hier face à la presse.

Un Aliou Cissé qui devrait reconduire la même équipe, à un ou deux éléments près. Ayant bien retenu les enseignements des deux matchs contre les Pays-Bas et le Qatar, «El Tactico» n’a pas le droit de se louper au moment du choix. Croisons les doigts !

