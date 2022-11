Coupe du Monde Qatar 2022: le Sénégal affrontera l’Angleterre en 8e de finale - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Coupe du Monde Qatar 2022: le Sénégal affrontera l’Angleterre en 8e de finale Publié le mardi 29 novembre 2022 | actucameroun.com

© aDakar.com par FSF

Mondial 2022: le Sénégal se qualifie en 8e de finale en battant l`Equateur 2-1

Doha, le 29 novembre 2022 - Les Lions de la Téranga du Sénégal se sont qualifiés en 8e de finale de la Coupe du monde Qatar 2022 en battant l`Équateur 2-1. Tweet

Le Sénégal connaît son adversaire pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde Qatar 2022.



Ce sera Angleterre vs Sénégal. Les Three Lions ont validé leur qualification et la première place dans le Groupe en s’imposant, ce mardi 29 novembre, nettement contre le Pays de Galles 3-0.



Première du Groupe B devant les États-Unis, vainqueur contre l’Iran (1-0), l’Angleterre va jouer son huitième de finale contre les Lions de la Téranga du Sénégal, qualifié un peu plutôt en venant à bout de l’Équateur.