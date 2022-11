Coupe du monde Qatar 2022: le Sénégal s’impose face à l’Équateur 2-1 et valide son ticket pour les huitièmes de finale - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Coupe du monde Qatar 2022: le Sénégal s’impose face à l’Équateur 2-1 et valide son ticket pour les huitièmes de finale Publié le mardi 29 novembre 2022 | aDakar.com

© Reuters par DR

Coupe du monde 2022: le Sénégal de retour en huitièmes de finale

Tweet

Les Lions de la Téranga du Sénégal se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde Qatar 2022 en s’imposant, ce mardi 29 novembre 2022, face à l’Équateur dans un match décisif.



Après des occasions nettes de Gana Guèye et Ilimane Ndiaye, les Lions vont parvenir à ouvrir la marque avant la pause. Ismaila Sarr obtient un penalty à la 44e minute et le transforme, mettant le Sénégal en position pour une qualification en huitième de finale.



L’Equateur va revenir dans la partie au retour des vestiaires sur un corner à la 68e minute de jeu. Moins de deux minutes après l’égalisation, les Lions vont reprendre l’avantage grâce au capitaine Kalidou Koulibaly qui reprend victorieusement un coup franc mal dégagé par la défense équatorienne à la 70e minute.



Plus aucun but ne sera inscrit malgré 6 minutes de temps additionnel accordé par l’arbitre de la rencontre.



Avec cette victoire, le Sénégal assure sa deuxième place dans le Groupe A derrière les Pays-Bas, vainqueur au même moment du Qatar sur le score de 2-0.



Pour les huitièmes de finale, le Sénégal affrontera le premier du Groupe B où l’Angleterre, le Pays de Galles, l’Iran et les États-Unis se disputent les places qualificatives.



Makhtar C.