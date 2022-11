Sénégal-Mali : comment Macky Sall renforce la surveillance de sa frontière - adakar.com

News Politique Article Politique Sénégal-Mali : comment Macky Sall renforce la surveillance de sa frontière Publié le mardi 29 novembre 2022 | Jeune Afrique

Conscient de la menace qui plane sur sa frontière malienne, le chef de l’État organise ses forces afin de parer à toute incursion terroriste.



Deux zones sont particulièrement scrutées par les autorités. La première est la voie qui relie la ville sénégalaise de Tambacounda à sa voisine malienne de Kayes, principal axe commercial entre les deux pays. La seconde est située plus au sud, dans la zone aurifère de Kédougou, où Dakar scrute en particulier la présence de cellules du Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans (GSIM), mais aussi de groupes de bandits et de trafiquants.