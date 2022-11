Ukraine: l’Afrique recevra des céréales dans le cadre du programme «Grain from Ukraine» - adakar.com

Ukraine: l'Afrique recevra des céréales dans le cadre du programme «Grain from Ukraine» Publié le mardi 29 novembre 2022 | RFI

La guerre en Ukraine et ses conséquences à des milliers de kilomètres… Le continent africain est confronté à des pénuries de céréales importées de Russie et d’Ukraine. Les deux pays sont engagés dans une bataille d’influence en Afrique, alors que nombreux États ont adopté une position de « non-alignement » dans le conflit. Dans ce contexte, l’Ukraine a lancé un programme baptisé « Grain from Ukraine » (Céréales en provenance d’Ukraine), notamment à destination des pays africains.



Avec notre correspondante à Dakar, Charlotte Idrac



La sécurité alimentaire, c’était l’un des principaux sujets évoqués par le ministre ukrainien des Affaires étrangères lors de sa tournée, en Afrique, en octobre dernier.