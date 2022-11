Mondial 2022 : la vérité sur l’échange entre Koulibaly et Aliou Cissé après la blessure de Kouyaté - adakar.com

Mondial 2022 : la vérité sur l'échange entre Koulibaly et Aliou Cissé après la blessure de Kouyaté
Publié le mardi 29 novembre 2022 | seneweb.com

© Autre presse par DR

Aliou Cissé, sélectionneur du Sénégal

L’image a fait le tour de la planète et enflammé les réseaux sociaux. À la suite de la blessure de Cheikhou Kouyaté, lors du premier match du Sénégal au Mondial 2022, contre les Pays-Bas (0-2), le sélectionneur des Lions a eu une discussion avec son capitaine. D’aucuns ont avancé que Aliou Cissé demandait à Kalidou Kouyaté qui devait entrer à la place du milieu de terrain de Nottingham Forest et que ce dernier lui aurait soufflé le nom de Pape Guèye.



D’après L’Observateur, qui cite «une source proche du banc» de la sélection nationale, ce n’est pas vrai. «Kalidou Koulibaly n’a jamais dit à Cissé de faire entrer Pape Guèye», jure l’informateur du journal. À l’en croire, Aliou Cissé a appelé le défenseur de Chelsea et lui a demandé des nouvelles de Kouyaté, qui se tordait de douleur au sol. «Et quand le capitaine Koulibaly a rendu compte, Aliou Cissé s’est retourné vers le banc pour faire le changement (entrée de Pape Guèye, Ndlr)», complète la source de L’Observateur.



Cette dernière martèle : «C’est vrai que Cissé communique avec Kalidou sur certaines décisions concernant la vie du groupe, ce qui est normal. Mais ce qu’il s’est dit sur la blessure de Kouyaté n’est pas exact.»