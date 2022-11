Coupe du monde 2022: une troisième journée d’espoir pour les équipes africaines - adakar.com

Coupe du monde 2022: une troisième journée d'espoir pour les équipes africaines Publié le mardi 29 novembre 2022 | RFI

Abdelhamid Sabiri, joueur Marocain

Pour la première fois dans l’histoire de la Coupe du monde, et depuis que l’Afrique a cinq représentants, aucune équipe africaine n’est éliminée après la deuxième journée de ce Mondial 2022.



Le Sénégal, la Tunisie, le Maroc, le Ghana et le Cameroun gardent tous une chance de se qualifier pour les huitièmes de finale de cette Coupe du monde 2022 au Qatar. Mais certains devront réaliser l’impossible lors de la troisième et dernière journée de poules pour continuer l’aventure.