Qatar 2022 : Le Ghana arrache la victoire contre la Corée du Sud
Publié le mardi 29 novembre 2022

Coupe du monde 2022: l’étoile du Ghana brille face à la Corée du Sud

Longtemps devant avec 2-0 au score, le Ghana a été rattrapé dans l’heure de jeu avant de s’imposer devant la Corée du Sud (3-2). Les Black Stars se relancent dans leur poule. Pour entamer la deuxième journée du groupe H, la Corée du Sud retrouve le Ghana, à 14 heures au stade de la Cité de l’éducation à Al-Rayyan, ce lundi. Une victoire de Heung-min Son et ses coéquipiers les mettraient en bonne posture pour une qualification en huitièmes.

Après le Cameroun et la Serbie (3-3à), la Corée du Sud ont assuré un nouveau spectacle dans cette journée de Coupe du Monde. Au bout d’une rencontre animée du début au terme, les Ghanéens ont été récompensés de leurs efforts en s’imposant face aux Coréens sur le marque de 3 à 2. Mais que c’était long. Malmené pendant plusieurs minutes de la première période, le Ghana a résisté aux assauts d’une belle équipe coréenne. En plus d’avoir eu une belle résistance défensivement, les hommes d’Otto Addo se sont montrés hyper efficaces en attaque. C’est grâce à ça qu’ils ont ouvert le score à la 24e grâce à Mohamed Salisu, avant de doubler la mise par Mohammed Kudus (34e).



Pour ne pas sombrer dans ce match, la Corée du Sud a apporté un meilleur visage en seconde mi-temps. Ce qui permettait à Heung-min Son et ses partenaires d’aller chercher l’égalisation grâce deux coups de tête express de Gue-sung Cho (58e, 61e). Mais juste derrière, apparaissait à nouveau Kudus pour redonner l’avantage aux Black Stars. La Corée du Sud a poussé jusqu’au dernier instant, mais les Ghana a tenu bon.





Avec ce résultat, le Ghana prend provisoirement la tête du groupe H, en attendant le choc de ce soir entre le Portugal et l’Uruguay. La Corée du Sud, dernière, voit, quant à elle, le spectre de l’élimination se rapprocher.