Le prêteur de crypto BlockFi dépose le bilan et cite l'exposition à FTX Publié le mardi 29 novembre 2022

Le forum Dakar Bitcoin Days

Le prêteur de crypto-monnaie BlockFi a déposé une demande de mise en faillite au titre du chapitre 11, a-t-il déclaré lundi, la dernière victime de la crypto après que l'entreprise a été blessée par l'exposition à l' effondrement spectaculaire de l'échange FTX au début du mois.



Le dépôt devant un tribunal du New Jersey intervient alors que les prix de la cryptographie ont chuté. Le prix du bitcoin, la monnaie numérique de loin la plus populaire, a baissé de plus de 70 % par rapport au pic de 2021.