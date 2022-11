Macky sape les fondements de notre société en instrumentalisant l’Assemblée nationale ! (Yewwi Askan Wi) - adakar.com

Macky sape les fondements de notre société en instrumentalisant l'Assemblée nationale ! (Yewwi Askan Wi) Publié le lundi 28 novembre 2022

Les élections législatives du 31 juillet 2022 ont consacré une quatorzième législature caractérisée par un équilibre des forces entre pouvoir et opposition. Depuis le début des séances plénières sur le vote du budget, les députés de l’opposition, résolument attachés aux préoccupations des sénégalais, se sont illustrés par leur maîtrise des questions et la pertinence de leurs interventions. Ce qui a fini de malmener les différents ministres qui ne semblent pas être préparés à cet état de fait. En face, le camp de BBY dépassé, s'adonne à des attaques en règle contre des députés de l'opposition et les leaders de

Yewwi Askan Wi. pour tenter de masquer son impuissance. Après des assauts réguliers avec préméditation contre le Président Ousmane SONKO, le camp de BBY s'en est pris ce dimanche 27 novembre 2022 à Serigne Moustapha SY, Président du parti PUR.



En tentant d'offenser cette éminente personnalité. Macky SALL et BBY s'attaquent à tous les chefs religieux du Sénégal, fondement de notre société. A quelle fin ? Eux seuls savent.



C'est en cela que la Coalition Yewwi Askan Wi salue la maturité de ses députés et les exhorte à persévérer dans la défense des intérêts du peuple sénégalais et à exiger le respect dû à tous leurs leaders, particulièrement à Serigne Moustapha SY. En condamnant vigoureusement cet acte lâche et indigne des représentants du peuple au sein de l'institution parlementaire, la Coalition Yewwi Askan Wi exhorte les députés de l'opposition à continuer le combat à l'hémicycle. Elle exprime son adhésion à l'exigence d'excuses publiques à la tribune de l'Assemblée nationale par la coupable elle-même.



Loin d'être touchée par ces basses manœuvres, Yewwi Askan Wi prend l'opinion nationale et internationale à témoin et met en garde Macky SALL contre ses agissements.



Dakar, le 28 novembre 2022



La Conférence des leaders