Au Sénégal, un contrat d'armement alimente la controverse
Publié le lundi 28 novembre 2022 | Jeune Afrique

© aDakar.com par DF

4 avril - Le chef de l`État préside le défilé civil et militaire

Dakar, le 04 avril 2016 - Le Sénégal a célébré, aujourd`hui, le 56eme anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Le chef de l`État a présidé un défilé civil et militaire durant lequel l`Armée nationale a exposé son armement nouvellement acquis. Tweet

Le gouvernement a réagi après les révélations sur une étonnante transaction portant sur du matériel militaire, conclue au début de 2022 par le ministère sénégalais de l’Environnement. Et certains opposants réclament l’ouverture d’une enquête parlementaire.



Ils se sont longtemps considérés comme des mal aimés parmi les « hommes en tenue ». Mais les agents sénégalais des Eaux et Forêts viennent de faire un bond dans le futur. Un contrat conclu le 30 décembre 2021 par le ministre de l’Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall, et approuvé le 11 janvier suivant par le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, vient en effet de leur assurer un avenir radieux en matière d’équipement et d’armement. C’est ce qu’a révélé, le 25 octobre, une enquête de l’Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), un consortium international de journalistes d’investigation.