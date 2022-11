Sénégal : une armée pas comme les autres ? - adakar.com

Sénégal : une armée pas comme les autres ? Publié le lundi 28 novembre 2022 | Jeune Afrique

© aDakar.com par PMD

Célébration de la Journée nationale des Forces Armées

Dakar, le 12 novembre 2022 - Le président de la République a présidé la célébration de la Journée nationale des Forces Armées.

Dakar investit sans compter dans sa défense nationale. Ce qui fait de sa force l’une des plus structurées de la sous-région… Et un partenaire privilégié pour Paris.



Six mois pour inventer une nouvelle « stratégie de la France en Afrique ». Lorsque Emmanuel Macron officialise, le 9 novembre dernier, le départ définitif de l’opération Barkhane du Mali, le chef de l’État annonce aussi l’évolution de la présence française au Sahel et en Afrique de l’Ouest. Une « évidence » et une « conséquence à tirer » des interventions militaires hexagonales dans la sous-région. Dans le quartier Frédéric Geille de Ouakam, base aérienne de l’armée française pendant la colonisation, les éléments français au Sénégal (EFS) suivent les déclarations présidentielles avec attention. Les militaires positionnés à Dakar s’interrogent : vont-ils eux aussi devoir quitter le pays et abandonner leur mission de coopération avec leurs homologues ouest-africains ?