Coupe du monde Qatar 2022: Aliou Cissé salue la "belle mentalité" de ses joueurs Publié le lundi 28 novembre 2022

© Autre presse par DR

Aliou Cissé, sélectionneur du Sénégal

Le sélectionneur des Lions de la Téranga du Sénégal, Aliou Cissé, a fait face à la presse, à Doha, à la veille du match décisif contre l'Équateur prévu ce mardi 29 novembre 2022, à 15 heures (GMT).



Le Sénégal qui a encore son destin entre ses mains peut se qualifier pour le prochain tour du Mondil Qatar 2022. Pour cela, les Lions doivent s'imposer devant les Équatoriens. Face à la presse, Aliou Cissé a loué la qualité un groupe du Sénégal qui réunit expérience et jeunesse.



"Nous avons su constituer une équipe homogène qui allie expérience et jeunesse mais tous demeurent des compétiteurs de haut niveau. Demain je sais que cette fibre et cet ADN compétitifs, ils l’auront. Bamba Dieng comme d’autres qui sont bien rentrés aussi, je peux citer Iliman et Pape Matar. On a une profondeur de bancs et les garçons qui rentrent apportent un plus. Je salue cette belle mentalité de mes joueurs", a déclaré Aliou Cissé en conférence de presse.



Le Groupe A du Sénégal est dominé par les Pays-Bas et l'Equateur qui comptent chacun 4 points. Le Sénégal est à la 3e place avec 3 points. Le Qatar, pays organisateur de la compétition, est déjà éliminé.



Makhtar C.