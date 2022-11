Assemblée nationale : un incident entraîne la suspension de l’examen du budget du ministère de l’Intérieur - adakar.com

Assemblée nationale : un incident entraîne la suspension de l'examen du budget du ministère de l'Intérieur Publié le lundi 28 novembre 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

La plénière de l’Assemblée nationale consacrée à l’examen du budget du ministère de l'Intérieur pour l’année 2023 a été suspendue à cause d’une dispute entre des députés de Benno Bokk Yaakaar (BBY) d’un côté, de Yewwi Askan Wi (YAW) et de Wallu Sénégal de l’autre, a constaté l’APS, dimanche soir.



Les travaux ont démarré peu après 10 heures et ont été bloqués vers 22 heures à la suite de propos tenus par la députée de BBY Amy Ndiaye à l’encontre du guide religieux Serigne Moustapha Sy.



Des militants du parti politique de M. Sy siègent à l’Assemblée nationale. Ils font partie des députés que la coalition d’opposition YAW a fait élire.



Les propos à l’origine de la dispute ont été vivement dénoncés par des élus de Yewwi Askan Wi et de Wallu Sénégal, qui ont vainement exigé que Mme Ndiaye leur présente ses excuses.



Amadou Mame Diop, le président de l’Assemblée nationale, a suspendu la plénière deux fois, mais les deux parties ne sont pas parvenues à s’entendre.



A cause de l’incident, M. Diop a levé la séance et a demandé aux députés de reprendre la plénière lundi à 9 heures.