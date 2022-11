Sénégal-France : le Premier ministre Amadou Ba à Paris - adakar.com

Sénégal-France : le Premier ministre Amadou Ba à Paris
Publié le lundi 28 novembre 2022 | Jeune Afrique

Selon les informations de Jeune Afrique, le chef du gouvernement sénégalais se rendra dans la capitale française dans le cadre d’un séminaire intergouvernemental qui doit se tenir les 8 et 9 décembre.



Ce sera le premier déplacement officiel à l’étranger de l’ancien ministre des Finances, deux mois après avoir été nommé à la tête du gouvernement par le président Macky Sall. Amadou Ba se rendra à Paris pour y participer à une rencontre intergouvernementale qui se tiendra les 8 et 9 décembre entre la France et le Sénégal.



À la tête d’une délégation composée de plusieurs poids lourds de son gouvernement, le Premier ministre sénégalais s’entretiendra avec son homologue française, Élisabeth Borne. Les questions sécuritaire et migratoires devraient être au menu.



