Le gouvernement sénégalais va renforcer la lutte contre le terrorisme, la drogue et la criminalité (ministre de l'Intérieur) Publié le lundi 28 novembre 2022 | Xinhua

© AFP par ISSOUF SANOGO

Des militaires burkinabè lors d`un entraînement pour combattre le terrorisme dans l`est du pays, le 13 avril 2018

Le gouvernement sénégalais est déterminé à poursuivre ses efforts en vue de d'augmenter ses capacités de lutte contre le terrorisme, la drogue et la criminalité, a déclaré dimanche à Dakar le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome.



Le ministre de l'Intérieur intervenait lors de l'examen par les députés sénégalais du projet du budget pour l'année 2023 de son département.



Ce projet de budget est examiné dans "un contexte sécuritaire complexe'' marqué par de "nouveaux enjeux et défis liés à l'exploitation prochaine du pétrole et du gaz au Sénégal'', a ajouté M. Diome.



Selon un rapport de l'Assemblée nationale, les autorisations d'engagement du ministère de l'Intérieur, chargé notamment de la sécurité publique, s'élèvent à plus de 310 milliards de francs CFA (environ 491,2 millions de dollars américains).



Le même document indique que le montant des crédits de paiement dudit ministère est de plus de 180 milliards de francs CFA (environ 285,2 millions de dollars).