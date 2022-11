Industries créatives : ouverture officielle à Abidjan de l’édition 2022 du ’’ CANEX WKND’’ - adakar.com

Industries créatives : ouverture officielle à Abidjan de l'édition 2022 du '' CANEX WKND'' Publié le samedi 26 novembre 2022

© aDakar.com par JB

L'édition 2022 du Forum international '' Creative Africa Nexus'' ( CANEX WKND 2022) s'est ouverte officiellement vendredi soir à Abidjan en présence du Premier ministre ivoirien Jérôme Patrick Achi et d'un parterre de personnalités nationales et internationales.

Organisé par la banque panafricaine Afreximbank de concert avec la Côte d'Ivoire, ce forum a pour thème: '' Connecter les industries créatives et culturelles africaines''.

Selon le chef du gouvernement ivoirien,Patrick Achi, le CANEX vise à soutenir les industries créatives en Afrique tout en précisant que la culture est le secteur économique à la croissance la plus rapide au monde.

" La culture génère plus de 2250 milliards de dollars chaque année selon un rapport de l’OCDE", a révélé le Premier ministre

Poursuivant, il a regretté que très peu d'entrepreneurs culturels arrivent à rayonner au plan international en raison des contraintes sur le continent africain.

Toutefois, le chef du gouvernement ivoirien a préconisé, entre autres, la formation de la jeunesse africaine et des entrepreneurs culturels, l'accroissement du soutien des pouvoirs publics aux entrepreneurs culturels et le partage d'échanges et d'expertises.

'' La culture et les arts sont un langage universel qui unit... La culture, c'est un moteur économique extraordinaire '', a estimé M. Achi.

Avant lui, Pr Benedict Oramah, le Président du Conseil d’Administration ( PCA) de Afreximbank a dit sa gratitude aux autorités ivoiriennes affirmant que la '' Côte d'Ivoire abrite l'une des industries culturelles les plus performantes du continent.

" La Côte d'Ivoire a porté dans son cœur la culture de ce continent", a soutenu Pr Oramah se félicitant de ce que l'industrie créative a fait du chemin en Afrique.

" Notre ambition, c'est de faire en sorte que le CANEX permette de rassembler les acteurs de la créativité pour mettre la lumière leur potentiel '', a fait savoir Pr Oramah.

Plusieurs activités dont des master-classes, des panels et tables rondes, sont au menu du CANEX 2022 qui s'achèvera dimanche prochain.

Ces assises culturelles qui visent à soutenir le secteur de la création en Afrique, réunissent des artistes, des créateurs, des producteurs et des entrepreneurs venus d'horizons divers.

En 2021, à Durban en Afrique du Sud, le CANEX avait réuni 3000 délégués. Le sommet avait également enregistré 21 spectacles en direct et accueilli plus de 115 conférenciers.



L.Barro